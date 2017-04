Nijkerker (21) aangehouden voor verkoop cocaïne

Nadat bij de politie informatie was binnengekomen dat de verdachte in drugs zou handelen, werd een uitgebreid onderzoek ingesteld. Uit dit onderzoek bleek dat hij meerdere keren drugs verkocht aan verschillende klanten.



De politie forceerde gisteren zijn voordeur. Binnen werd een hoeveelheid, vermoedelijk, cocaïne aangetroffen. Tevens werden diverse spullen, waaronder mobiele telefoons en geld, in beslag genomen. De verdachte is in verzekering gesteld en wordt verhoord.