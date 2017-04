Nijkerker moet lading brandhout weghalen

De gekloofde houtblokken zitten in grote vierkante korven om te drogen. Nijkerk wil dat alles wordt weggehaald omdat de opslag in strijd is met het bestemmingsplan. Het weiland ligt aan de weg. Rijks heeft thuis een houtvergasser staan waarmee hij zijn huis en leidingwater verwarmt. Helemaal CO2-neutraal dus de gemeente zou er blij mee moeten zijn, vindt hij. Maar de Raad van State vindt handhaving van het bestemmingsplan zwaarder wegen. Volgens de voorzieningenrechter kan Rijks het hout in zijn eigen tuin of ergens anders opslaan.