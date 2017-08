Nijkerkers ongedeerd na aardbeving Kos

Tien Nijkerkse vrienden hebben vannacht de aardbeving op het Griekse eiland Kos ongedeerd overleefd. De schrik zit er wel goed in. Het is nog onduidelijk of ze eerder naar huis kunnen.

Volledig scherm Nog voor de aardbeving feesten de Nijkerks op Kos. Van links naar rechts Mark Voorwinden, Tom Wachtmeester, Jeffrey Vos, Jorrit Fiegen, Melvin Boon, Ruben Buitenhuis, Niels Wennink en Pim van den Brink. © Jorrit Fiegen Jorrit Fiegen (20), de jongste van de tien Nijkerkers tussen de 20 en 23 jaar, vertelt dat de paniek bij de beving aanvankelijk heel groot was. ,,Iedereen begon naar buiten te rennen. Er werd volop gespeculeerd dat het een bom was of een tsunami op komst.’’

Fiegen verbleef met zijn vrienden in een appartement aan de haven van de hoofdstad Kos aan de uiterste noordpunt van het eiland, dat vlakbij Turkije ligt. Rond half twee begon de aarde opeens te trillen.

,,Een paar jongens waren al gaan slapen en ik en de anderen dachten er nog over om uit te gaan’’, vertelt hij. ,,We zaten bij de buren nog even wat te drinken. Ik liep nog even naar binnen om te kijken hoe het met de slapende jongens ging.’’

Quote M’n leven ging wel even door m’n hoofd heen Jorrit Fiegen Op dat moment begon alles te trillen en te schudden. ,,Ik hoorde een knal. Mijn vriend Nick Boer pakte me vast. Wat gebeurt hier?, dacht ik. M’n leven ging wel even door m’n hoofd heen. De slapende jongens waren meteen klaarwakker, ze dachten eerst dat iemand voor de gein aan hun bedden zat te trekken. Binnen 2 tot 3 seconden stonden we buiten. Iedereen in de omgeving rende naar buiten. Het water van een zwembad op een boventerras klotste naar beneden.’’

Geen instortingen

Het schudden bleek echter niet zo heftig dat er instortingen plaatsvonden. ,,Er vielen wel asbakjes en bierflesjes en zo maar vreemd genoeg vielen er eigenlijk geen grote dingen om of naar beneden. Later zagen we wel ingestorte gebouwen in de stad, we hebben geluk gehad. Een klein wondertje dat ik niet in die bar in het centrum was waar twee doden zijn gevallen. Dankzij de kennismaking met onze nieuwe buren waren we de stad nog niet ingegaan.’’

De jongens besloten niet naar de haven te rennen, uit angst voor een mogelijke tsunami die zou kunnen volgen. ,,We liepen naar het centrum van de stad. Overal zagen we toeristen en Grieken naar buiten lopen. Hulpdiensten, ambulances en het leger reden over al rond. Ik denk dat wij er goed vanaf zijn gekomen. Om een uur of vijf is ons appartement weer veilig verklaard en konden we naar binnen.’’