Opnieuw arrestatie in onderzoek woninginbraken Nijkerk

Een deel van de buit is nog niet terecht. Het gaat om zware wapens, gestolen bij een inbraak tussen 18 en 21 november vorig jaar. De wapens waren in het bezit van een particulier in het bezit van een vergunning. Het kan tot grote problemen leiden als de wapens in verkeerde handen vallen, aldus de politie.



In november sloegen inbrekers in twee weken tijd achttien keer toe in Nijkerk en Nijkerkerveen. Naast wapens en munitie werden er ook sieraden en computers. Een deel is door de politie teruggevonden.



Eerder

De politie hield eerder al zes personen aan die worden verdacht van betrokkenheid bij de serie woninginbraken. Eén van de verdachten is nu dus opnieuw gearresteerd.