Petitie leidt tot overleg over het verkeersplan in Nijkerk

In totaal 140 ondernemers hebben bezwaren tegen delen van het verkeersplan, maar zij hopen er door goed overleg uit te komen.



Onder hen ook de ondernemers Wim van de Brandhof en Herman van de Bunt. Natuurlijk, zij zijn blij met het initiatief van Platform Binnenstad Nijkerk om het centrum goed onder handen te nemen. Toch hebben ze wel vraagtekens bij het ingediende verkeersplan.



Het plan omvat namelijk onder andere de regel, dat auto's moeten parkeren op 'bronpunten'. Dat betekent, dat de consumenten niet meer dicht bij de winkel kan parkeren. Van de Bunt: ,,Samen met de bedenkers van het verkeersplan hebben we als doel om de consument op de eerste plaats te zetten. Hiervoor willen we in de huid kruipen van de consument. Want zal de consument zelf óók tevreden zijn met de wijzigingen in het straatbeeld?''



De twee heren benadrukken dat zij geen vete willen ontketenen tegen de bedenkers van het verkeersplan. Maar enkele zaken zouden zij en hun medestanders graag anders willen zien. Vooral op het gebied van parkeren zijn er een namelijk paar andere mogelijkheden die het onderzoeken waard zijn, denken zij. Van de Bunt: ,,Op dit moment wordt er in het verkeersplan teveel ingezet op het winkelende publiek in plaats van het publiek dat even snel een boodschap komt doen. We willen graag beide doelgroepen in de stad hebben, maar voor de tweede groep is een parkeergarage of parkeerplaats vaak te ver lopen. Ook is het de vraag of consumenten straks betaald willen gaan parkeren en bereid zijn om hogere parkeerkosten te betalen.''



Vrachtverkeer

De ondernemers willen de binnenstad autoluw krijgen, maar níet autovrij. ,,Wij zijn ook tegen te veel vrachtverkeer, maar willen gemak voor de klant bovenaan zetten'', aldus Van de Bunt. Gemeenten in de regio oriënteren zich op nieuwe parkeervormen. ,,Wij zien betaald of niet betaald parkeren als onderdeel van onze concurrentiepositie. Er zijn genoeg gemeenten waar blauwe zones zijn ingevoerd. Wij willen samen met de gemeente en het platform in gesprek om ervoor te zorgen dat de consument niet afhaakt en in een andere gemeente gaat winkelen.''



De gemeente is al de weg ingeslagen om Nijkerk onderscheidend te laten zijn van omliggende plaatsen. Van de Brandhof: ,,We moeten geen grootstedelijke ambities willen en dicht bij ons eigen DNA blijven. Hierdoor versterken we onze concurrentiepositie. Het is heel prettig dat de werkgroep open staat voor overleg met ons om samen tot een goed verkeersplan te komen."



Informatie over het verkeersplan binnenstad: platformbinnenstadnijkerk.nl.