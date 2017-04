'Terrorkaketoe' in Nijkerk gevangen

Het diertje schreeuwde in de vroege ochtend en sloopte spullen. In de volksmond werd hij al 'terrorkaketoe' genoemd. Wilma Mulder, vrijwilliger bij de Dierenambulance Nijkerk, kreeg een paar weken geleden voor het eerst een telefoontje van een bewoner aan de Lorentzhof die een witte kaketoe met een gele kuif door de wijk had zien vliegen. Een bijzonder aangezicht. ,,Hij zat ook in de tuinen van mensen, in de vensterbank en tikte tegen de ramen. Eenmaal ter plaatse, konden wij het beestje niet vinden. Met de hulp van buurtbewoners kwamen we hem op het spoor en vonden hem hoog in de boom aan de Nobellaan."



Plan bedenken

De vrijwilligers moesten een plan bedenken, want al gauw werd duidelijk dat deze slinkse kaketoe zich niet gemakkelijk zou laten vangen. Mulder: ,,Ik had echt het gevoel dat hij ons daar hoog in de boom gewoon zat uit te lachen. Hij was niet geknipt en kon goed vliegen. We hebben hem geprobeerd te lokken met voer, dat had 'ie door, maar steeds als we met het net dichterbij kwamen, ging hij er weer vandoor!"



Na een paar uur geven de vrijwilligers de poging op. ,,We dachten: als hij iets verzwakt, dan kunnen we hem beter vangen. We kregen steeds meldingen binnen, totdat vorige week meneer Van Drie aan de Samuel Gerssenlaan ons belde."



Meneer Van Drie was de knorrige kaketoe die in zijn tuin bivakkeerde behoorlijk zat. ,,Hij werd er gek van. De kaketoe had al de rabatdelen van zijn schuurtje, de fietscomputer van zijn vrouw en de hoes van zijn parasol gesloopt. Ook zat de vogel om half zeven 's ochtends in de tuin te schreeuwen. Hij werd in de buurt al de terrorkaketoe genoemd."