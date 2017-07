Tijgertje maakt Nicks nieuwe slaapkamer af

Onlangs werd de slaapkamer van de gehandicapte jongen al helemaal vernieuwd en aangepast. Maar daar hoorde nog een mooie wandillustratie bij, als kers op de taart. Toen hij thuis kwam van school mocht hij het cadeau 'in ontvangst nemen'. De schildering is gemaakt door graffiti artist Caspar van Adrichem van Airbrushart4u.



Ook kreeg de jongen een tas vol cadeau's. Nick heeft regelmatig veel pijn. Tijgertje zal hem dan een beetje doen opfleuren, is de verwachting. ,,Wat een prachtig en bijzonder mannetje is Nick en wat bijzonder dat wij een heel klein beetje mochten bijdragen aan zijn lach,'' meldt Arjen Gerritsma namens.