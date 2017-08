Vakantietip: hotelkamer koel dankzij bonuskaart

Niets is zo lekker als na een hete dag op het strand terug te komen in een lekker koele hotelkamer en de dorst te lessen met een koud drankje. Maar meestal gaat de stroom uit als je de deur achter je dicht trekt. Mariska Dekker (29) uit Nijkerk heeft daar iets op gevonden: een bonuskaart van de Albert Heijn in de pasjeshouder.

,,Dankzij jullie fantastische bonuskaart blijven onze drankjes en kamer lekker koel terwijl wij op het strand aan ons kleurtje kunnen werken", schreef Mariska op Facebook aan AH tijdens haar vakantie in het Portugese Albufeira. In veel hotelkamers werkt de stroom, en daarmee de airco, alleen als het een toegangspasje van de kamer in een speciale gleuf gestoken wordt. Maar Mariska stak daar dus haar bonuskaart in voor lekkere koude drankjes en om een koele oase te creëren terwijl ze overdag erop uit ging. ,,Het is toch bizar dat de koelkast uitvalt als je weggaat?", zegt Mariska, die vanmorgen terugkeerde in Nederland.

Quote Het is toch bizar dat de koelkast uitvalt als je weggaat? Mariska Dekker

Mariska kwam overigens niet zelf op het idee. ,,We hebben het van twee Nederlanders die hun zorgpas erin staken. Het enige dat ik bij me had was mijn bonuskaart."

Viral

Mariska's facebookbericht ging viral. Verschillende AH-filialen deelden het. ,,Dat hadden we helemaal niet verwacht. We dachten: we maken even een foto en zetten die op de pagina van de Albert Heijn. Daarna gingen we eten en zagen we de vind ik leuks binnenstromen. Nu is het al zevenduizend keer geliked."

Veel mensen reageerden enthousiast, al vinden sommige mensen het niet zo goed voor het milieu. Mariska: ,,Ze hebben wel een punt. Maar aan de andere kant: als je 's morgens naar je werk gaat trek je toch ook niet de stekker uit de koelkast?"