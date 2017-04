Doornbos dorpsvoorzitter in Nagele

Simon Doornbos (41) is geboren en getogen in Nagele. Hij was tot vorig jaar akkerbouwer en werkt nu in de landbouwmechanisatie. Doornbos draait al vier jaar mee in het bestuur van dorpsbelang. ''We gaan op de oude voet verder'', zegt Doornbos. ''Als je al vier jaar meedraait, weet je wat er speelt in het dorp.''