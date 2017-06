Driehonderd kinderen maken kennis met korfbal op Kangoeroekorfbaldag

Drugsdealer ‘Scarface’ uit Emmeloord gaat de cel in

8 juni De 36-jarige Mounir H. uit Emmeloord is veroordeeld tot achttien maanden cel. Volgens de officier van justitie is hij de doorgewinterde drugsdealer die in het circuit Scarface wordt genoemd. De rechtbank in Lelystad acht hem schuldig aan het dealen van harddrugs in de Noordoostpolder en Urk voor zeker anderhalf jaar.