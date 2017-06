Het leven van 'de gewone Marknessenaar' in beeld gevangen

'Marknesse in 75 verhalen' is een bloemlezing van de historische stukjes en gedichten, zoals die de afgelopen jaren in de dorpskrant hebben gestaan, omlijst door veel foto's en tekeningen van onder andere de Marknessenaren Roel Winter en Piet Ruis en de Emmeloorder Hans Veenhuis.

Gewone Marknessenaar

''Het is een boek vooral over de gewone Marknessenaar'', benadrukt Dirk Kingma van Historisch Marknesse in Woord en Beeld. ''De man of de vrouw in de straat. Verhalen met een glimlach of een knipoog, kort en gemakkelijk leesbaar.'' Als voorbeeld noemt Kingma de intocht van Sinterklaas, die op ludieke wijze met de Arriva-bus uit Emmeloord aankomt. Dat is het hoofdverhaal. Daar omheen foto's van andere Sinterklaas-aankomsten, met de stoomboot, met de koets en met de oldtimer. Andere voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen: de avondvierdaagse, de dorpsfeesten en ook de komst van de eerste landarbeiders naar het oudste dorp van de Noordoostpolder.

Dorpsleven

Zo geeft het boek een aardig inkijkje in het dorpsleven. ''Het leven van de Marknessenaren door de jaren heen. Van de gewone man in de straat. Niet op bestuurlijk niveau, maar op dorpsniveau'', aldus Kingma. Hij benadrukt dat het boek niet alleen leuk is om te lezen, maar dat het zeker ook de moeite waard is de foto's te beijken. ''Het is een lees- en kijkboek.''