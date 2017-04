In Emmelerbos gaan schapen grazen

Ook moederpoes gevangen: Eind aan 'zwerf­kat­ten­plaag' in Ens

12 april Het heeft even geduurd, maar nu is ook de wilde moederpoes uit de tuin van Sonja van der Velde in Ens gevangen. Eerder lieten haar twee kittens zich al in de vangkooi lokken. Daarmee is eindelijk haar chihuahua hondje veilig voor de agressie van de dieren, die de tuin sinds vorig jaar terroriseerden.