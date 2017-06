Inbreker Emelwerda bewaarde buit in onderbroek

Het was wel even schrikken toen de eerste medewerkster van het Emelwerda College aan de Peppellaan in Emmeloord in de vroege ochtend van 8 februari het schoolgebouw binnenkwam. De pas verbouwde afdeling administratie was compleet overhoop gehaald. Inbrekers hadden zo’n 3700 euro aan contant geld meegenomen.

Maar de vermoedelijke daders werden snel in de kraag gevat. De 35-jarige Abderrahim A. uit Utrecht en zijn vriend El Hassan El A. (38) werden de avond van de inbraak al in de buurt opgepakt in hun Mercedes Benz.

Die auto lag vol met inbrekersgereedschap dat gelinkt kon worden aan de inbraak, een paar natte, zwarte handschoenen, een bivakmuts en donkere kleding.

Bankbiljetten

Maar veel belangrijker nog: in de onderbroek van A. werd ongeveer 3700 euro aan bankbiljetten en kleingeld gevonden. A. en El A. hielden bij de politie echter hun kaken stijf op elkaar. Ze wilden alleen kwijt dat ze niks verkeerds hadden gedaan.

Dinsdag werd de rechtszaak tegen de twee behandeld in de Lelystadse rechtbank. El A. kon hier niet bij zijn, die zit inmiddels voor een diefstal vast in Duitsland. A. was er wel en hij besloot nu iets meer prijs te geven over die avond.

Onwetend

,,Ik was bij een vriend in Emmeloord geweest om geld op te halen. Karim heet hij, geen idee wat zijn achternaam is. Ik ken hem uit het café." Volgens de Utrechtenaar gooide deze Karim de tassen met inbrekersgereedschappen in zijn auto en gaf hij hem wat extra geld in bewaring. ,,Ik wist niet waar dat allemaal voor was of waar het vandaan kwam."

De officier van justitie had zichtbaar moeite om dat verhaal te geloven. Allereerst al omdat hij nu pas met die Karim op de proppen kwam. ,,Het lijkt erop dat hij het strafdossier heeft afgewacht en toen zijn verhaal erop heeft aangepast", mopperde hij.

Geldkistjes

Wat hem betreft zijn de twee schuldig aan de inbraak. Hun telefoons werden immers bij de Ketelbrug uitgezet toen ze de polder inreden, de inbrekersgereedschappen in hun auto kunnen worden gelinkt aan de inbraak in de school door losgelaten verfresten en het bedrag in de onderbroek van A. komt vrijwel precies overeen met het bedrag dat de school miste uit twee geldkistjes.

Bovendien werd hun auto die avond gezien in de buurt van de school. Hij eiste dan ook drie maanden cel tegen A. en vijf maanden tegen El A., die ook nog wordt verdacht van een andere inbraak in Voorhout. ,,De inbraak bij het Emelwerda is professioneel aangepakt. De bewegingssensor is van te voren afgeplakt, zodat de twee ongestoord hun gang konden gaan die avond."