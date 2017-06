Jeugd Showband Urk verovert harten van publiek én jury

Tijdens hun twaalf minuten durende show veroverden de jonge muzikanten al snel de harten van de toeschouwers op sportpark Burgemeester Bode in Elburg. De pasjes en het lekkere tempo vielen ook in goede aarde bij de drie juryleden, waaronder René Leckie die is verbonden aan meervoudig wereldkampioen show K & G uit Leiden. Het resulteerde in een score van maar liefst 90 punten. Het was veruit de hoogste score van de dag, waar diverse seniorenkorpsen alleen maar van konden dromen. Het geeft het door Berdien Bolle geleide jeugdkorps ook vertrouwen voor het jeugdfestival in Stiens, waar Urk het zaterdag opneemt tegen diverse andere jeugdkorpsen uit ons land, waarvan een aantal in juli deelneemt aan het Wereld Muziek Concours.