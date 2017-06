Nagele houdt strandfeest met dj's en flyboard

Inbreker Emelwerda bewaarde buit in onderbroek

18:47 Het was wel even schrikken toen de eerste medewerkster van het Emelwerda College aan de Peppellaan in Emmeloord in de vroege ochtend van 8 februari het schoolgebouw binnenkwam. De pas verbouwde afdeling administratie was compleet overhoop gehaald. Inbrekers hadden zo’n 3700 euro aan contant geld meegenomen.