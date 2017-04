Geen 8 maar 20 jaar cel moordenaar Tessa van Bokhorst

Riekelt S. uit Urk moet 20 jaar de cel in voor de moord op Tessa van Bokhorst uit Swifterbant. Het gerechtshof Leeuwarden vindt in hoger beroep moord en brandstichting bewezen. Eerder werd de man uit Urk door de rechtbank in Lelystad tot 8 jaar cel veroordeeld op grond van een poging tot doodslag.

Tessa van Bokhorst( 18) werd in oktober 2014 dood gevonden in een brandend chalet op een camping in Emmeloord. Ze was meermalen met kracht met een baksteen op het hoofd geslagen. Terwijl ze bewusteloos was werd het chalet waarin ze lag in brand gestoken. Uiteindelijk stierf ze door verstikking.

De rechtbank in Lelystad behandelde de zaak in december 2015. Zij kwam toen tot het oordeel dat moord of doodslag niet bewezen kon worden, omdat er onvoldoende bewijs zou zijn dat Riekelt S. de fatale brand gesticht had.