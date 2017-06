Nieuwe discussie over toekomst Poldertoren

Wat wil de gemeente Noordoostpolder met de Poldertoren in Emmeloord? De discussie daarover komt na de zomer. ''De Poldertoren is van een uitzonderlijke schoonheid'', zegt vastgoedadviseur Ralph Steenbergen.

Steenbergen, van het bureau NESK, was nauw betrokken bij een nieuwe bestemming voor De Bovenkamer in de stad Groningen. De vroegere watertoren is nu na dertig jaar leegstand een bijzondere locatie voor feestelijke en zakelijke bijeenkomsten. Die vinden plaats in het vroegere waterreservoir van een miljoen liter.

Symbool van eenheid

De eerste waarschuwing van Steenbergen laat aan duidelijkheid niets te wensen over: met de Poldertoren valt geen cent te verdienen. ''Een watertoren is sowieso zelden rendabel te exploiteren'', zegt hij. ''Maar veel mensen vinden het toch jammer dat er nu niets met de Poldertoren gebeurt. De Poldertoren is het symbool van eenheid van de Noordoostpolder. Veel mensen zeggen zodra ze de Poldertoren weer zien: nu ben ik thuis. Het draagt bij aan de eigen identiteit van de polder.''

Investering

De Poldertoren een nieuwe toekomst geven betekent investeren, geeft Steenbergen aan. In de watertoren in Groningen is 2,5 miljoen euro gestoken. Dat bedrag zal de gemeente Noordoostpolder niet zo snel meer in de Poldertoren investeren. Wat dat betreft zit er nog te veel pijn uit het recente verleden. De gemeente stak zo'n vier miljoen euro in het culturele erfgoed. Het leidde uiteindelijk tot het vertrek van alle huurders en van sterrenrestaurant Sonoy. De deuren gingen op slot.

Wat in elk geval noodzakelijk is, zo geeft Steenbergen aan, is het verhelpen van de lekkages. Bij het platform op 45 meter hoogte en bij de raamkozijnen. Het is vrijwel onmogelijk de toren volledig waterdicht te maken. .

Verhuren verdiepingen

Wat is er mogelijk met de Poldertoren? Het eerste scenario is de toren laten zoals die nu is. De Poldertoren is dan af en toe geopend voor publiek. Kosten voor de gemeente, net als nu: 50.000 euro per jaar. Een tweede scenario gaat uit van het verhuren van de eerste vijf verdiepingen, zoals vroeger, met bijvoorbeeld de VVV en de Stichting Emmeloord Promotie. Kosten voor de gemeente: 90.000 euro per jaar. Het derde scenario gaat uit van het volledig verhuren van de toren, met daarin bijvoorbeeld kantoren, horeca, een museum en vergaderruimtes. Kosten voor de gemeente: 250.000 euro per jaar.