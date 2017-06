Raadsverslaggever NOP mag blijven

Een jaar geleden stelde de Noordoostpolder Erik Driessen aan als raadsverslaggever. Hij maakt nieuwsberichten die na controle van de griffier naar buiten worden gebracht. Het proefjaar is goed bevallen, zegt griffier Robert Wassink. ,,De reacties zijn overwegend positief. Hij geeft objectief weer wat er gezegd is."

Vanuit de politiek wordt er wel eens geklaagd over de inhoud. ,,Elke partij wil natuurlijk graag terugzien wat gezegd is. Maar je kunt niet alles in een stukje zetten. Dat is nu eenmaal zo."

Pers

Van de nieuwsberichten wordt veel gebruik gemaakt, zegt Wassink. ,,We zien dat media de berichten integraal overnemen of delen daarvan. Daar gaat het ons om, hiervoor werd het steeds minder. Media houden er nu rekening mee. Als Erik een keer wat later is, dan worden we gebeld waar de stukjes blijven."

Objectief

De aanstelling van een raadsverslaggever ligt gevoelig bij andere media, heeft de Noordoostpolder gemerkt. Diverse media hebben daar pas nog vragen over gesteld. Het gaat daarbij vooral om de vraag hoe onafhankelijk iemand is die in opdracht van de gemeente stukjes schrijft. ,,Wie betaalt, bepaalt, horen we dan. Dat is niet zo. Wij controleren alleen de feiten, of een straatnaam wel klopt bijvoorbeeld. De verslaggever bepaalt verder wat hij schrijft."