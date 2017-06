SMT is nieuwe naam van Kuiken

SMT staat voor Services, Machinery & Trucks. SMT bestaat uit de SMT Group voor de Afrikaanse markt en SMT Benelux (de vroegere Kuiken Groep). De SMT Group is Volvo-dealer in 23 Afrikaanse landen. SMT heeft de ambitie om in de toekomst verder door te groeien in Europa met Volvo en Sennebogen en juist daarom is de aansluiting van Kuiken van belang.