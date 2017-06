Speel-o-theek Emmeloord heeft nieuw speelgoed broodnodig

Jolanda Jongsma van de speel-o-thuik in Emmeloord luidt de noodklok. Als de zaken nu niet grondig worden aangepakt, kan het over niet al te lange tijd wel eens gebeurd zijn. ''We zitten met te veel verouderd speelgoed.'' Daar willen kinderen niet mee spelen, met als gevolg dat ouders hun lidmaatschap van de speel-o-theek opzeggen. ''We hebben echt nieuw speelgoed nodig.''

De speel-o-theek had in zijn topjaren meer dan 120 leden. Nu zo'n zestig. Dat betekent minder inkomsten en dis minder geld om te investeren in nieuw speelgoed. ''We willen de speel-o-theek echt niet kwijt'', aldus Jongsma. ''We willen echt met de tijd mee. Speelgoed bieden dat echt in is.''