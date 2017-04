Tulpenroute vroeg bewegwijzerd

Zwerf­kat­ten­plaag in Ens: Eerste kitten gevangen

31 maart De zwerfkatten in de tuin van Sonja van der Velde en haar partner Dave in de Dorenweerdstraat in Ens zijn een ware plaag. Maar nu is het eindelijk gelukt: het eerste zwerfkatje zit in de vangkooi in de tuin van Sonja van der Velde in Ens.