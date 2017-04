Tweede kitten gevangen in Ens

De drie zwerfkatten verblijven al sinds september 2016 in de tuin aan de Dorenweerdstraat in Ens. Pas twee weken geleden plaatste de Dierenbescherming een vangkooi. Vorige week kwam daar de eerste kitten in terecht. Nu is het tweede katje gevangen. Moederpoes zal een groter probleem zijn, verwacht Sonja van der Velde: ''Er is iemand in de buurt die de zwerfkatten voert.''