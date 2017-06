Van Saaze in de sfeer van Mondriaan

Bij hotel-café-restaurant Van Saaze is er een haak- en breipicknick. Van Saaze heeft, om in de stemming te komen, de horecagelegenheid geschilderd in Mondriaan-sferen. ''Omdat het het jaar van Mondriaan is, omdat de Noordoostpolder 75 jaar droog is en omdat het volgend weekend het Uit-je Tent-weekeinde is'', legt Ron Potters, samen met broer Max eigenaar van Van Saaze, uit.