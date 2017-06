Vermeende dealer ‘Scarface’ uit Emmeloord ontkent in alle toonaarden

Als de officier van justitie gelijk heeft, is de 36-jarige Mounir H. uit Emmeloord een doorgewinterde drugsdealer, die in het circuit Scarface wordt genoemd. ,,Sinds hij is opgepakt, is er heel veel onrust onder de verslaafden van Emmeloord'', wist zij woensdag te vertellen in de Lelystadse rechtbank. Maar H. weet van niks.

Volgens hem wordt hij verward met iemand anders. ,,Toen ik zelf verslaafd was, bracht ik wel eens wat drugs rond in ruil voor dope of geld. Maar meer heb ik er niet mee te maken'', legde hij de rechters uit.

Dat kon de officier maar moeilijk geloven. H. dealde volgens haar van januari 2015 tot oktober van dat jaar op grote schaal cocaïne en heroïne in de polder en op Urk. Wellicht nog wel langer, maar dat kon ze naar eigen zeggen niet bewijzen. De Emmeloorder zou dat overigens hebben gedaan met de 21-jarige Marouan D. uit Almere, die ook ontkent.

Scarface

Het bewijs? H. werd op 22 oktober aangehouden toen hij volgens de dienstdoende agenten net een tas had gedropt in de bosjes, met daarin een enorme hoeveelheid zakjes en wikkels coke en heroïne. Op de verpakking stond Scarface vermeld. In zijn garagebox werd vervolgens een lijst met namen gevonden inclusief de bedragen die ze vermoedelijk nog moesten betalen.

Die namen kwamen overeen met de namen op een lijst die bij de Almeerder werd gevonden, toen die werd aangehouden in zijn auto. D. had op dat moment ook drie telefoons bij zich en in een daarvan stonden de telefoonnummers van flink wat personen van die lijsten. Volgens de officier moeten dat wel drugsklanten zijn geweest. Veel van hen vertelden de politie immers dat de Emmeloorder –die bekend stond als Scarface- en zijn vriend inderdaad dealers zijn.

Wapen

Het wapen dat werd gevonden in de garagebox van H. maakt hem nog verdachter. Hij zou ook een in de Jumbo gevonden portemonnee en sleutels hebben geheeld. ,,Ik zou die naar de politie brengen, maar dat ben ik vergeten'', zei hij tegen de rechters. En het wapen lag per ongeluk in een auto die hij had gekocht in Duitsland.

De Almeerder, die ook wordt verdacht van heling van gestolen traveller cheques een poging tot inbraak in een woning aan de IJszeestraat in Emmeloord, weigerde ter zitting om tekst en uitleg te geven. Meer dan ‘ik heb er niks mee te maken’ kwam er eigenlijk niet uit.

Eis

Maar wat de officier betreft is de zaak zo klaar als een klontje. Zij eiste tegen H. achttien maanden cel en wil ook dat hij de helft van 98.400 euro aan illegaal verkregen inkomsten terugbetaalt aan de staatskas. Daarnaast eiste ze een schadevergoeding van 586,80 euro voor de eigenaar van de kwijtgeraakte portemonnee en sleutels in de supermarkt.

D. moet als het aan de officier ligt een jaar de cel in en de andere helft van de drugsverdiensten ophoesten. Voor de inbraakpoging moet hij een schadevergoeding betalen van 174 euro en omdat hij nog in een proeftijd liep, hangen hem nog eens zeventig dagen cel extra boven het hoofd.