Verwondering over imposant grote windmolens

Vrijwilliger Rode Kruis gewond na aanrijding tijdens avondvierdaagse Emmeloord

17 juni Een vrijwilliger van het Rode Kruis is vrijdagavond gewond geraakt. Hij reed op zijn fiets toen een passerende auto hem raakte met zijn zijspiegel. De aanrijding vond plaats rond kwart over zes op de Zeeassterstraat in Emmeloord. De auto reed door.