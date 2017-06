Vleesvorkzaak tegen Marknessenaar in augustus voor de rechter

De rechtbank in Lelystad behandelt op 23 augustus de rechtszaak tegen de 29-jarige Jesus L. uit Marknesse, die ervan wordt verdacht een vrouw in Emmeloord elf keer te hebben gestoken met een vleesvork. Dat vertelde de officier van justitie woensdag tijdens een zogeheten regiezitting.

L. is een tijdje opgenomen geweest in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het wachten is nu op het psychiatrisch rapport dat daar uitrolt. Pas dan kan de zaak worden afgedaan. Inmiddels zijn al wel de extra getuigen gehoord bij de onderzoeksrechter, die wat meer helderheid moeten geven over de gang van zaken. ‘En de stiefvader van meneer is geconfronteerd met de vleesvork die is gebruikt’, liet de officier weten.

Blinddoek

De Marknessenaar wordt ervan verdacht elf keer met die vleesvork te hebben ingestoken op een vrouw in Emmeloord op 16 september. Volgens de officier van justitie drukte hij ook haar keel dicht, waardoor ze geen lucht meer kreeg. Dat gebeurde allemaal in een parkje in Emmeloord, waar L. haar naar toe zou hebben gelokt en hebben geblinddoekt voordat ze in een bossage gruwelijk werd mishandeld. Een paar dagen eerder zou L. de mobiele telefoon van de vrouw al hebben vernield.