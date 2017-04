Advocaat: 'Osse vrouw heeft niks te maken met ontvoering Nunspeet'

De Osse rijschoolhoudster, ex van de in 2008 vermoorde Hans van Geenen, werd eind februari aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van Maurits. Die werd in Nunspeet in een auto gestopt en naar de Loonse en Drunense Duinen gereden, waar hij dezelfde dag weer werd vrijgelaten.

Pistool aangeboden

Volgens advocaat Nillisen is de aanhouding van de Osse vrouw terug te voeren op het pistool dat bij de ontvoering van Maurits is gebruikt. Op een van de kogels in het magazijn stonden de vingerafdrukken van de Osse. Volgens Nillisen is dat verklaarbaar: nadat in juli 2016 bleek dat er voor de tweede keer een poging was gedaan om Van der H. om het leven te brengen, bood een vriend haar een pistool aan, ter bescherming. ,,Maar dat heeft ze geweigerd en meteen weer teruggegeven." De man die Bianca het pistool aanbood, is een van de andere verdachten in de ontvoeringszaak.

Bianca van der H. ontsnapte in 2015 aan een liquidatie toen een man in haar huis aan de Narcishof in Oss een kogel op haar afvuurde. Ze raakte slechts lichtgewond. In juli 2016 werd, op de parkeerplaats van zalencentrum De Merx in Berghem, een Osse vrouw in haar hoofd geschoten. Al snel bleek dat de dader zich vergist had: de kogel was bedoeld voor Bianca, die ook op het feest in Berghem aanwezig was. Voor de liquidatiepoging in Oss is inmiddels een man uit Limburg aangehouden.

Geheim adres