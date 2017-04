Moeflon is voorlopig veilig in Nunspeet

CDA-raadslid Koos Meijer is de aanjager van het initiatief. In oktober al stelde hij vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet over de jacht op moeflons. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de terreineigenaren anders zijn gaan denken over de exoot.

Kans

"Staatsbosbeheer stak als eerste de vinger op en vond direct bijval bij de andere betrokkenen", zegt Willem Kleine Deters, die namens de Veluwse Wildbeheereenheid bij de gesprekken betrokken is. "Ze willen de moeflons een kans geven. We hebben daarom per direct alle machtigingen ingetrokken."

Voor de jacht uitgezet

De moeflon is een exoot; aan het begin van de vorige eeuw is de soort voor de jacht uitgezet in ons land. In een aantal gebieden worden moeflons gedoogd, waaronder in het gebied dat bekend staat als Vale Ouwe, maar ook op de Hoge Veluwe. In het huidige faunabeheerplan staat dan ook dat moeflons buiten deze gebieden niet welkom zijn en moeten worden geschoten.

Achterhaald

Het plan is jaren geleden tot stand gekomen en is inmiddels achterhaald, zegt Kleine Deters. "Misschien moeten we af van de fictieve grenzen die zijn getrokken. Daarom stoppen we voorlopig even met afschot. We gaan binnenkort met een werkgroep aan de slag." Bij de gesprekken waren tot nu toe de terreineigenaren - gemeente, Staatsbosbeheer - en de Wildbeheereenheid aanwezig. In de gesprekken die nu gevoerd gaan worden, zal ook iemand namens de Kroondomeinen aanschuiven. Want daar mag nog wel op moeflons worden geschoten.

Gewenste grootte

Er wordt niet alleen gekeken naar de grenzen van het leefgebied, ook wordt de kudde professioneel gemonitord en moet duidelijk worden wat de gewenste grootte van de kudde zal zijn. Op 1 september moet er dan een nieuw plan liggen, dat per direct in werking treedt en dus het huidige faunabeheerplan - dat in principe tot 2019 loopt - vervangt.

Moeflons bij Nunspeet

Nattevingerwerk

"De huidige populatie is afgegrensd op vijftig stuks, maar dat is met een natte vinger in de lucht gedaan", zegt Kleine Deters. De kudde op de Hoge Veluwe is bijvoorbeeld veel groter. In totaal leven er zo'n 275 moeflons in Gelderland. De jacht op moeflons was volgens het Faunabeheerplan nog toegestaan tot en met 15 maart. Tijdens de huidige periode is er overigens maar één exemplaar geschoten in het gebied Vale Ouwe.