Bouw (para)medisch centrum in Elspeet van start

Toen Plus verhuisde naar de rand van het dorp en het pand aan de Apeldoornseweg vrij kwam, zagen Van Wieren en zijn vrouw in 2015 hun kans schoon. Zeven jaar geleden begonnen zij in Garderen met Fysiotherapie Midden-Veluwe. Inmiddels zijn er vijf locaties, waaronder Uddel en Elspeet, en zestien therapeuten behelst, waar Leewis er een van is. Van Wieren is de ondernemer en noemt zichzelf het putje van het bedrijf. "Ik krijg alles op mijn nek."

Iets eigens

Hun vestiging in Elspeet zit nu nog in het Kulturhus, maar omdat de eerste huurperiode van vijf jaar erop zit en de locatie niet volledig naar wens is - zo moeten alle cliënten de trap op - gingen ze op zoek naar iets eigens. En dat vonden ze in de voormalige supermarkt.

Vleermuizen

Volgens de oorspronkelijke plannen zouden ze er al zitten. "Maar we zijn een jaar lang tegengehouden door flora en fauna. Er moesten vleermuizen geteld worden en misschien zouden er wel zwaluwen komen", zegt Van Wieren. "Maar er kwam niks." Sinds deze week wordt het gebouw gestript. Eerst van binnen, dan van buiten.

Buurt overwegend positief

De gevel verschuift een stuk naar achteren, waardoor er parkeerplaatsen ontstaan bij de voordeur. En bovenop het gebouw komen drie huurappartementen. Volgens Van Wieren waren er tijdens een bijeenkomst voor de buren eerder deze week louter positieve geluiden. Als het er op zondag maar rustig is.

(Para)medisch

Met de fysiotherapeuten verhuizen ook twee partijen mee van het Kulturhus naar de Apeldoornseweg: de logopedisten van BAL Veluwe en Voetencentrum Wender. Ook een ergotherapeut en een diëtist zullen zich huisvesten in het nieuwe pand. "Daarnaast praten we nog met een verloskundige en zorginstanties als Icare", zegt Van Wieren. Liefst zouden ze zien dat er ook een huisarts bij komt, maar met de twee huisartsen die in het dorp actief zijn, zijn ze niet tot overeenstemming gekomen. "We staan open voor iedere huisarts", zegt Van Wieren, zodat ze het woordje para kunnen weglaten en een medisch centrum worden.

Eind van het jaar