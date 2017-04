Emotionele oproep na sieradenroof haalt weinig uit

Ruim een dag na de emotionele Facebook-oproep van Frits Pranger is er één tip binnengekomen bij de politie. Pranger, die woonachtig is in het Twentse Borne, plaatste een emotionele oproep op zijn Facebookpagina nadat er zaterdagmiddag was ingebroken bij zijn vader (65) in Nunspeet. Bij de inbraak werden onder andere sieraden van de overleden moeder van Frits weggenomen.