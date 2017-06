Het wonder voltrok zich woensdagmiddag, toen Van de Riet met zijn wekelijkse rondje bezig was tijdens de herendag van de Nunspeetse, de club waar hij al vele jaren lid van is. ,,Sommige golfers slaan nooit een hole-in-one in hun hele leven, dus toen het mij gebeurde was ik door het dolle heen. We besloten toch door te spelen en bij een van de volgende holes was ik de bal kwijt. Ik ging op zoek en trof hem daar aan waar ik hem niet verwachtte: in de hole!''