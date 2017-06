Gratis ontbijt voor dorp Nunspeet

,,We zijn om 4.00 uur begonnen met het rondbrengen van de ontbijtjes'', vertelt een medewerkster van de supermarkt. ,,We waren met een groep van vijftig mensen en gingen het dorp rond in busjes en auto's met aanhangers.'' Bedoeling was om rond 8.00 uur het laatste ontbijtje te bezorgen, maar dat lukte niet helemaal. Dat gebeurde pas in de middag, aldus de medewerkster. Niettemin wordt de actie gewaardeerd. ,,We krijgen ontzettend leuke reacties van mensen.''