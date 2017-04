Inbrekers roven sieraden overleden echtgenote in Nunspeet

Één grote chaos trof de vader van Frits Pranger zaterdag aan in zijn huis in Nunspeet. De 65-jarige man was op een verjaardag en bij thuiskomst lag het hele huis overhoop na een woninginbraak. Het was de inbrekers alleen te doen om het zilverwaar, waaronder juwelen van de overleden echtgenote. Zoon Frits (38) wil in contact komen met de inbrekers en laat op Facebook in vier talen een geëmotioneerde boodschap achter.

,,We willen ze zeer graag terug vanwege de emotionele waarde! Mijn moeder stierf voor meer dan tien jaar terug en ze zijn voor ons meer waard dan je denkt! Wij bieden ook 20% meer dan het beste aanbod van de juwelier, we hopen zo dat ze niet worden gesmolten!,'' laat de in Borne woonachtige Frits Pranger op Facebook achter voor de inbrekers.

Emotionele waarde

Pranger woont al al zeven jaar in Overijssel, maar de weggeroofde sieraden van zijn overleden moeder doet hem veel. ,, Mijn vader is er erg nuchter onder, maar ik trek het mij enorm aan. Ik hoop dat wij de juwelen kunnen terugkrijgen. Voor ons is het meer waard dan voor voor de inbrekers.''

Scheve gordijnen

De vader van Pranger kwam na de verjaardag thuis bij zijn huis aan de Nunspeetse Jan Mankesstraat en hij zag buiten al dat het meteen foute boel was. ,,De gordijnen hingen niet zoals hij ze had achtergelaten,'' vertelt de 38-jarige zoon. De moeder van Pranger overleed in 2005 op jonge leeftijd na een ziekbed en de kettingen en ringen hebben een grote emotionele waarde voor de familie. Bij de sieraden bleef het echter niet. Ook ander zilverwerk zoals bijvoorbeeld kandelaren werden meegenomen door de inbrekers.