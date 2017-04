Mariska uit Nunspeet weet dat haar man over een jaar weduwnaar is

Mariska Bokma is gisteren getrouwd met haar Marco. En daarmee kan ze weer een wens van haar bucketlist afstrepen. Die lijst stelde ze op nadat ze in december te horen kreeg dat ze uitgezaaide baarmoederhalskanker heeft. "Dat sloeg in als een bom." Het was daardoor een feestelijke dag, maar wel met een zware lading.

Mariska (35) liep vorig jaar al een tijdje bij de fysiotherapeut omdat ze pijn in haar rug had. Net toen de huisarts haar wilde doorsturen, kwam de uitslag van het uitstrijkje dat ze vanwege haar leeftijd had gehad. Binnen een week werd duidelijk dat ze niet meer operabel was. Niet-behandelbaar. "Dan stort je wereld wel even in."

Trouwen grootste wens

Bungyjumpen, uit een vliegtuig springen, in een luchtballon varen; Mariska had het allemaal al gedaan voordat ze de onheilspellende boodschap kreeg. En daarom was 'trouwen' de grootste wens op haar bucketlist. "We wilden graag trouwen in Griekenland, maar daar moesten we voor sparen. Met dit nieuws wisten we: dat gaat er niet van komen." Maar dankzij een inzamelingsactie van vrienden kunnen ze in mei wel twee weken op huwelijksreis. Naar Kos.

Marco vroeg haar in januari ten huwelijk, nadat hij haar bucketlist had gezien. "Dat vond ik supermooi. Ik wil heel graag trouwen, omdat ik niet als ongetrouwde vrouw uit het leven wilde. Maar ik weet ook dat het niet makkelijk is voor hem. Over een jaar is hij weduwnaar. Het moet een blije dag zijn, maar er zit wel een lading achter."

Donatie voor trouwjurk

De gulle giften kwamen van alle kanten. Van haar werkgever - Van Gelder uit Elburg - kreeg ze een donatie voor een trouwjurk. Wedo in Nunspeet stak Marco in een strak pak. "Een vriendin regelde een visagiste en een fotograaf en mijn andere zus heeft de auto geregeld." Zo kon Marco Rekers (42) zijn aanstaande gisterochtend in een felrode Ferrari bij haar ouders ophalen.

In de beperkte tijd die Mariska nog heeft, wil ze vooral mooie herinneringen maken met vrienden en familie. "Twee weken geleden ben ik een weekend weg geweest met mijn drie beste vriendinnen. Ik wil heel graag nog een keer met mijn vriend en onze twee honden naar de zee. En ik hoop dat ik dit jaar nog met mijn zusje naar Defqon kan. Dat hebben we heel vaak gedaan. De kaartjes hebben we al gekocht."

Chemotherapie

Zonder chemotherapie zou Mariska het einde van 2017 niet halen, was de onwerkelijke boodschap in december. Zes behandelingen zou ze maximaal kunnen ondergaan. Inmiddels heeft ze er vier gehad.