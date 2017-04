Nieuw zwembad Nunspeet mogelijk bij sportpark Wiltsangh

Op die strook grasland ten zuiden van de Oosteinderweg zou dan het nieuw te bouwen zwembad kunnen komen. De ruimte zou echter ook gebruikt kunnen worden om de aanstaande revitalisering van het sportpark nog beter uit te voeren.

Haalbaarheidsonderzoek

Het college van burgemeester en wethouders laat nu een onderzoek verrichten om de haalbaarheid van de plannen te toetsen. Pas met de resultaten van dat onderzoek in de hand wil de gemeente 'in samenspraak met de sportverenigingen en gebruikers van het sportpark' vervolgstappen zetten. Het haalbaarheidsonderzoek is naar verwachting 'over enkele weken' afgerond.

Wethouder Marije Storteboom is benieuwd naar de mogelijkheden, zegt ze: "Met extra ruimte kunnen we wellicht een nog betere invulling geven aan een aantrekkelijk sportpark. En de mogelijkheid om ook het nieuwe zwembad hierbij te betrekken zou een interessante optie kunnen zijn. Maar dat willen we – als het onderzoek is afgerond – eerst bespreken met alle betrokkenen, want ik ga voor honderd procent draagvlak voor een prachtig en modern sportpark."

Principebesluit