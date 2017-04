Nog geen spoor van vermiste Britney (16) uit Leiden

De politie heeft een aantal tips gehad wat betreft de vermissing van de 16-jarige Britney uit Leiden. De tips hebben nog niet geleidt tot het vinden van het meisje. Britney wordt sinds woensdagavond vermist, ze is voor het laatst gesignaleerd in Nunspeet.

Hilda Vijverberg, woordvoerster van politie Den Haag, kan niet meer zekerheid zeggen of het meisje nog in Nunspeet is. ,,Misschien is ze wel doorgereisd, we weten niet of ze nog in die omgeving is.''

De politie vermoedt niet dat er sprake is van een misdrijf. ,,Voor zover we het nu kunnen beoordelen is daar geen sprake van, het lijkt erop dat ze weg is gelopen van het thuisfront.'' Vijverberg benadrukt dat de vermissing absoluut urgent is, zeker vanwege de leeftijd van het meisje. ,,We willen haar dolgraag vinden, alle tips zijn welkom.''

Amber Alert

Vooralsnog heeft de politie onvoldoende redenen om een Amber Alert in te zetten. Vijverberg: ,,Er zijn strikte regels verbonden aan een Amber Alert, daar voldoet deze zaak nu niet aan. We zorgen er wel voor dat haar foto zo snel mogelijk op politie.nl komt, gelukkig wordt haar foto ook veel gedeeld via de sociale media.''

Signalement