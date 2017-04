Ongeval baasje wordt hondje Fleur fataal

NUNSPEET – Terwijl hondje Fleur donderdag nietsvermoedend door het bos struint, valt er ineens een boom boven op haar baasje. Gezwicht door de storm, een enorme klap. De vrouw wordt door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de getraumatiseerde Jack Russell rent in blinde paniek weg. Een zoekcommunity voor vermiste honden op Facebook trotseert de storm en kamt met twintig man het bos uit. Tevergeefs. Een paar uur later wordt hondje Fleur dood gevonden.

,,We denken dat Fleur in shock is geraakt door de klap'', vertelt Maarten Walraven, echtgenoot van de gewonde vrouw. Toen het hondje er in paniek vandoor ging zette Walraven een bericht op Facebook, wat direct werd opgepikt door de Facebookgroep 'Waar is onze Angel'. Deze community heeft als doel om vermiste honden zo snel mogelijk weer te vinden.

Storm

Rianne Mooiweer (26) aarzelde geen moment en trotseerde samen met haar ‘zoekmaatje’ Emily Niebeek (20) de storm. ,,De takken vlogen om onze oren, maar Fleur moest natuurlijk gevonden worden’’, vertelt de 26-jarige dierenvriend. Nadat ze drie uur lang het bos hadden uitgekamd, gaven de twee het op. ,,We waren doorweekt. We gingen eten en douchen. Om elf uur ’s avonds, toen ik al in bed lag, belde Emily weer. Fleur was gezien!’’ Mooiweer schoot direct uit haar warme bed en trok weer richting de bossen, waar de Jack Russel voor het laatst gezien was. ,,We zagen hem lopen, maar we kregen hem niet te pakken. Een kwartiertje daarna hoorde we het trieste nieuws dat ze overreden was. Echt verschrikkelijk.’’

Zoekteam

De twee meiden zitten sinds eind vorig jaar in het ‘zoekteam’ van Waar is onze Angel. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden en worden vervolgens in een WhatsApp-groep geplaatst. ,,Je krijgt dan meldingen van vermiste honden binnen een straal van 15 kilometer’’ , legt Mooiweer uit. ,,Soms werkt het snel, soms niet. We zijn bijvoorbeeld al zes weken op zoek naar een teckel in Hierden.’’

Zelf hebben ze ook viervoeters in huis. ,,Als mijn hond vermist zou raken, zou ik het ook enorm waarderen als mensen meehelpen zoeken. Als je zo een ander kunt helpen… daar gaat het toch om?’’ zegt Mooiweer over haar vrijwilligerswerk. ,,En ik heb ook wel tijd over, hoor’’, voegt ze lachend toe.

Hartverscheurend

Dankzij de Facebookgroep hebben er ongeveer twintig man in de stromende regen naar het hondje gezocht. Tot grote verbazing van de baasjes van Fleur.

Walraven: ,,Het verbaast mij enorm dat we zoveel respons kregen. Dat terwijl het zo hard regende.''