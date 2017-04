'SGP een 'zwartekousenpartij'? Integendeel!'

Een idee van uzelf, meneer Polinder?

"We werden benaderd door een van de bestuursleden van de kiesvereniging in Nunspeet. Hoe leuk zou het zijn om een paar oranje kousen te verloten, zei hij. Eerlijk gezegd dacht ik aanvankelijk: 'Moeten we dat nu wel doen?' Maar we hebben snel geschakeld en met de commissie pr besloten om het te doen."

U bent wel vaker in voor een gebbetje?

"Ik heb ook een achtergrond bij SGP-Jongeren en daarmee hebben we een keer zwarte kousen aan Alexander Pechtold aangeboden. Een geintje, maar ook een statement dat we het onzin vinden dat hij ons een zwartekousenpartij noemt. Je moet niet teveel over de vorm praten, maar over de inhoud. En zwarte kousen zijn zeker niet heilig."

Waarom nu oranje kousen?

"We delen normaal gesproken oranje sjaals uit en het is natuurlijk een beetje een knipoog naar onze naam. We worden in de media geregeld een zwartekousenpartij genoemd, maar in mijn omgeving zie ik heel weinig mensen die daadwerkelijk zwarte kousen dragen."

Ook niet als ze op zondag naar de kerk gaan?

"Er zijn ongetwijfeld mensen die het doen, maar het is meer een beeld dat aan ons kleeft. Als ik bij ons in een fractievergadering om me heen kijk, is er ook niemand met zwarte kousen."

Maar daar zitten geen dames bij...

"Nee dat klopt. Maar in z'n algemeenheid zie ik het ook bij dames heel weinig. Die dragen vaker doorzichtige panty's."

Maar geen oranje kousen!

"Nee, maar oranje zie je sowieso vrij weinig in het straatbeeld."

Wanneer worden de kousen verloot?

"Ik denk zaterdag. Als de winnaar iemand uit de buurt is, zullen we ze persoonlijk langs brengen. En anders sturen we ze op."