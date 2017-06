'Talentenjachten als Idols en The Voice vind ik maar niks'

Dankzij zijn deelname aan het programma Temptation Island, dat werd uitgezonden op RTL 4, is hij in één klap bekend geworden. Met zijn gitaar en zelfgeschreven liedjes wist hij de harten van veel jonge meiden in België én Nederland te veroveren. Ken Stoffers, die is geboren en getogen in Nunspeet, is speciaal voor deze krant heel even terug op de Veluwe.

Kun je wat meer over jezelf vertellen?

,,Ik ben Ken Stoffers, 23 jaar en woon sinds anderhalf jaar in Haarlem, maar ben hier opgegroeid. Midden op de mooie Veluwe. Na de basisschool ging ik naar de middelbare in Harderwijk. Toen ik dat eenmaal had afgerond besloot ik iets te gaan doen wat ik echt leuk vind: muziek maken. Ik ben naar de Nederlandse Popacademie in Utrecht gegaan en volgde daar de opleiding voor singer-songwriter. Ook dat heb ik afgerond. Daarna ben ik voor een tijdje gaan werken in een hotel."

Je was afgelopen maanden te zien in het programma Temptation Island. Voor diegene die het hebben gemist, waar ging het over? En wat was jouw rol?

,,Temptation Island is een programma dat test hoe trouw stelletjes aan elkaar zijn en of ze ook eerlijk zijn naar elkaar toe. Het is een soort spel. De koppels worden van elkaar gescheiden en worden op een tropisch eiland ergens in Thailand met andere mannen en vrouwen in contact gebracht. Oftewel, met de verleiders. De vraag is of ze die verleidingen kunnen weerstaan of niet. Ik deed niet mee als koppel, maar dus als verleider."

Waarom besloot je om mee te doen?

,,Ik werd benaderd om mee te doen aan het programma. Ik ben namelijk al eerder op televisie geweest in het programma The Next Boy Band op SBS6. Blijkbaar vonden ze mij een goede kandidaat voor het programma. Nadat ik er een tijdje over na had gedacht, besloot ik om het gewoon te doen. Ik zag het eigenlijk meer als vakantie. Ik mocht gratis drie weken naar Thailand, dat leek me wel wat."

Had je niet beter mee kunnen doen aan Idols, gezien je muzikale achtergrond?

,,Ik wilde heel graag mee doen aan De Beste Singer Songwriter van Nederland, een programma van de VARA. Maar helaas was ik te laat met inschrijven. Talentenjachten als Idols en The Voice vind ik maar niks. Het is tegenwoordig meer amusement. Een echte muzikale carrière hou je niet over aan dat soort programma's."

Heeft Temptation Island je iets opgeleverd?

,,Ik had mijn gitaar meegenomen naar Thailand, dus ik was regelmatig al zingend en spelend te zien in het programma. Toen ik eenmaal terug was in Nederland stroomden de aanvragen voor optredens binnen. Ook werd ik ineens overal herkend. Niet normaal. In die zin heeft het programma me dus zeker iets opgeleverd."

Hoe ziet jouw leven er tegenwoordig uit?

,,Ik ben nu voornamelijk druk met optredens in Nederland en België. Daarnaast ben ik sinds kort aan het vloggen. Samen met mijn vriendinnetje Lize ben ik de vlog 'LizeKen' gestart. Via filmpjes op Youtube nemen we de kijker mee in ons dagelijkse leven."

Hoe is het om weer even terug te zijn in Nunspeet?

,,Heel fijn! Ondanks dat Haarlem ook heel groen is, geniet ik elke keer weer van de mooie natuur en de rust hier. Dit blijft een hele vertrouwde omgeving voor mij."

Tot slot, wat zijn de plannen voor de toekomst? Heb je dromen?