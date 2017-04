Tijmes: Ambtsgebed moet afgeschaft worden in Nunspeet

Hans Tijmes wil van het ambtsgebed in Nunspeet af. Dat gebed wordt voorafgaand en na afloop van de raadsvergaderingen uitgesproken door de burgemeester. "Kerk en staat zou gescheiden moeten zijn", zegt Tijmes, die namens PvdA actief is als burgerraadslid.

Tijmes heeft de burgemeester, de wethouders en alle raadsleden aangeschreven over zijn wens. "Ik wil het allemaal heel zorgvuldig brengen", zegt hij, in het volle besef dat (het afschaffen van) deze traditie een gevoelig onderwerp is in Nunspeet. "Het is niet zo makkelijk om dit te veranderen. We willen eerst een werkgroep vormen, waarin alle fracties zitten. Daarin kunnen we bespreken hoe we dit op de best mogelijke manier kunnen aanpakken."

Pijnlijke situatie

Wat Tijmes het meest stoort aan het ambtsgebed, is 'dat het aan anderen wordt opgelegd'. "Het levert vaak een pijnlijke situatie op. Een grote meerderheid voelt zich ongemakkelijk, maar je gaat toch staan. Uit beleefdheid. Maar het respect is niet wederkerig. Het moet anderen niet opgedrongen worden. Er zijn genoeg mensen die niet godsdienstig zijn, maar die er wel mee worden geconfronteerd. Het probleem is dat het als de enige levensbeschouwing wordt geventileerd. Het is ondemocratisch."

Tijmes denkt dat er in de raad wel een meerderheid te vinden is voor het afschaffen van het ambtsgebed. "Ik heb privé al wel wat reacties gehad die daarop wijzen. Maar misschien zullen ze anders stemmen dan ze privé reageren. Misschien is het mogelijk om een geheime stemming te doen? Dan haal je het gewicht wat weg..."