Vierhouten wil van dodelijke kruising af

videoVierhouten wil dat de kruising van de N310/Elspeterweg en de Nunspeterweg wordt vervangen door een rotonde. De Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten stuurde in februari al een brief naar de provincie Gelderland met dat verzoek, maar kreeg tot op heden geen reactie.

Volledig scherm De kruising van de N310/Elspeterweg met de Nunspeterweg bij Vierhouten.

Ook de gemeente Nunspeet vindt het punt te gevaarlijk. Zo gevaarlijk zelfs, dat zij bereid is om de helft van de kosten voor haar rekening te nemen.

Hoge snelheid

Wat Vierhouten al lang vreesde, gebeurde afgelopen donderdag. Een 81-jarige fietsster werd op de kruising door een auto aangereden, toen zij de weg wilde oversteken. De vrouw overleed zaterdag aan de gevolgen van dat ongeluk. De kruising wordt al langer gevreesd, omdat auto's er op hoge snelheid overheen razen. En juist op deze plek kruist het fietsroutenetwerk de N310, waardoor fietsers er veelvuldig de weg over moeten. Voormalig voorzitter Henk van Vliet van de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten: ,,De N310 is daar feitelijk niet over te steken."

Blikschade

Voor afgelopen Hemelvaartsdag gebeurden er ook wel ongelukken, maar die liepen vaak met een sisser af, zegt Van Vliet: ,,Dan bleef het bij blikschade of lichte verwondingen."

Desondanks is de situatie ter plekke volgens hem erg onveilig: ,,Ik kom er eigenlijk altijd met de auto overheen, als ik vanuit Vierhouten rechts afsla naar Nunspeet. En dat is een uitdaging, want je kunt eigenlijk niet zien of er iets uit de richting van Elspeet komt. Het is donker in het bos en veel automobilisten rijden zonder verlichting." En als het zonnig is zoals dezer dagen, is het zicht nog meer beperkt.

Altijd veiliger

De gemeente Nunspeet is het volledig eens met de vereniging. ,,De huidige situatie is niet verkeersonveilig - er gebeuren niet veel ongelukken", laat gemeentewoordvoerder Wob Meijering weten, ,,maar een rotonde is altijd veiliger dan een kruising. De gemeente is daarom ook bereid de helft van de kosten van de aanleg van een rotonde te betalen, mocht de provincie de aanleg daarvan overwegen."

Gedragscode

Ook Philadelphia, dat om de hoek een grote zorglocatie heeft, vreest het kruispunt. Locatiemanager Gert Wubs: ,,De kruising houdt ons tegen om met cliënten naar de Stakenberg te gaan. Vaak ben je met meerdere mensen, met een ernstige meervoudige beperking. Een rotonde zou absoluut veiliger zijn, alleen al omdat het de snelheid eruit haalt."

Philadelphia heeft voor de locatie aan de Nunspeterweg een speciale gedragscode om te voorkomen dat cliënten van het terrein afgaan. ,,Al is dat in de twintig jaar dat ik hier werk pas één keer gebeurd", nuanceert Wubs.

