Werknemer pikte koper van baas om 'mee te oefenen'

Omdat de 23-jarige N. van O. uit Nunspeet wat mankeert aan zijn linkerarm, nam hij twee stukjes koper mee van zijn werk. ‘Ik wilde daarmee oefenen, omdat ik door mijn handicap altijd veel langer over mijn werk doe dan de anderen.’ Maar dat bracht hem behoorlijk in de problemen.

Zijn baas van Brian Frank Technieken B.V. kwam erachter en deed aangifte van verduistering. Koper kan namelijk nog best wat opleveren. Al viel dat met deze twee stukjes van ongeveer 30 centimeter lang en 2,5 kilo zwaar wel mee, erkent de officier van justitie. ‘Ik denk dat ze een euro of 7 of 8 waard zijn’, zei hij dinsdag bij de politierechter in Zutphen.

Hier moest Van O. zich verantwoorden voor de verduistering. Bij zijn aanhouding in december vorig jaar, zei hij eerst dat het koper bij zijn oma vandaan kwam. ‘Omdat ik bang was voor gedoe op mijn werk.’

Oefenen

Later vertelde hij de politie dat een collega hem had gezegd dat hij het koper uit de oudijzerbak wel mee mocht nemen ‘om wat voor jezelf te kopen’. Maar dat verhaal draaide hij ook weer bij. ,,Ik had niet de intentie om er geld aan te verdienen, echt niet. Wij pellen die kabels met isolatiemateriaal eromheen, maar door de problemen met mijn arm kan ik dat niet zo snel. Daarom wilde ik oefenen. Ik had dat natuurlijk eerst moeten overleggen met mijn baas’', zei hij ter zitting.

Het hele akkefietje zorgde ervoor dat Van O. zijn baan kwijtraakte. En hij kreeg volgens zijn advocaat ruim drie maanden geen uitkering uitbetaald. Maar met nieuw werk en een behandeling bij Tactus Verslavingszorg, is hij weer op de goede weg.

Stomme fout

De officier van justitie hield daar rekening mee in zijn strafeis. ,,Dit is op zich natuurlijk wel een misdrijf, maar we hebben het over twee stukjes koper. Hoe dan ook, meneer heeft een stomme fout gemaakt. Hij wist dat het niet mocht. En hij heeft het vertrouwen van zijn ex-werkgever ernstig geschaad.’'