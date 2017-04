Wijk Oenenburg in Nunspeet is van vrachtwagens GPS af

Vanaf donderdag is alleen het gedeelte vanaf de Eperweg tot aan de GPS geopend. En alleen voor bestemmingsverkeer: het vrachtverkeer van en naar GPS, het verkeer naar recreatiepark de Witte Wieven en de bewoners van de Wiltsangh. Het is dus geen doorgaande weg, benadrukt de gemeente Nunspeet.

Na het zuidelijke deel van de rondweg is het de beurt aan het noordelijke deel. In verband met de aanleg van een rotonde is de Oosteinderweg vanaf 27 maart voor het doorgaande verkeer afgesloten. Die situatie houdt aan tot medio juni. Omrijden is mogelijk via de Elburgerweg en de Bovenweg.