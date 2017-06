Alarm bij CêlaVíta Wezep door water in de brandmelder

Plantmanager Alle Oldenburger van CêlaVíta: "Er kwam water in een ammoniakmeter, doordat ze de vloer erboven aan het schoonmaken waren. Daar was een kitrandje niet helemaal dichtgemaakt, waardoor er water door het plafond in de meter kwam."

Veiligheid

Vervolgens ging er een melding rechtstreeks naar de brandweer. Maar al snel was duidelijk dat er niets aan de hand was. "Dat hadden we binnen tien minuten ontdekt", zegt Oldenburger. Doordat de ammoniakmeter bij een van de paklijnen was gesitueerd, moest daar het personeel naar buiten en heeft het productieproces even stil gelegen. "Veiligheid voor alles", zegt de plantmanager.