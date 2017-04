Audi TT gestolen tijdens proefrit in Wezep

De politie doet onderzoek naar de diefstal, de uiteindelijk plaatsvond bij een tankstation in 't Harde. Wilma: ,,We hadden de auto te koop staan op Marktplaats en deze man meldde zich vrijdag bij ons. Het was al wat later en dat vonden we best gek. Maar hij kwam bij ons aan de deur. Lopend, dachten we achteraf nog. Een goed verzorgde man, die betrouwbaar oogde."