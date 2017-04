Auto vliegt uit de bocht bij knooppunt Hattemerbroek

De bestuurder reed met zijn voertuig vanaf de A28 vanuit Zwolle richting de A50 naar Hattem. In de inmiddels beruchte 'h'-bocht op knooppunt Hattemerbroek verloor de bestuurder de macht over het stuur. Hij belandde met zijn auto links van de weg een metertje of 10 ver in de bosjes. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto liep wel flinke schade op.

Zoektocht

Nadat de bestuurder de hulpdiensten belde, was het nog even zoeken. De eerste politieauto had moeite met het vinden van de auto die in de bosjes lag, ze reden het voertuig per ongeluk voorbij. Uiteindelijk kwam Rijkswaterstaat tegelijk met de berger ter plaatse. Omdat de situatie behoorlijk onveilig was zo in de bocht, voerde de auto van de weginspecteur van Rijkswaterstaat de blauwe verlichting, iets wat sinds enige tijd 'nieuw' is.