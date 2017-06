Bijl en kruisboog gevonden na brand in Wezepse woning

De brandweer heeft zondagmiddag een brand geblust in een woning aan de Prinses Irenelaan in Wezep. Ter plaatste kwam er nog meer aan het licht.

Toen de brandweer in de straat aankwam bleken de gordijnen vlam te hebben gevat. Bij de brand kwam er flinke rookontwikkeling. De politie was ook aanwezig met een hondengeleider. Toen deze de tuin inging werd er een bijl gevonden. De agent gooide de bijl de achtergelegen steeg in. De brandweer is vervolgens gaan blussen en heeft de woning vervolgens gecontroleerd.

Geen brandstichting

De bewoonster die aanwezig was, werd gecontroleerd door het ambulancepersoneel vanwege de ingeademde rook. Volgens de politie is er geen sprake van brandstichting ,,Daar is geen indicatie voor,''vertelt politiewoordvoerder Frank Brouwer.

Kruisboog

De politie vond in de woning vervolgens twee wietplanten. Die worden gedoogd, maar gezien de situatie en de aanwezigheid van professionele apparatuur zijn de planten en de kweekapparatuur in beslag genomen. Daarna kwam een van de politieagenten ook naar buiten met een kruisboog. De bijl die de hondengeleider in het begin aantrof is ook door de politie meegenomen. ,,Er is een proces-verbaal opgemaakt,'' vertelt politiewoordvoerder Brouwer over de afwikkeling van de zaak.