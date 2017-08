Boer haalt weer exclusieve Camaro naar Wezep

Boer is groot fan van de grootste autorace ter wereld. En van de Camaro, waar zijn liefde voor auto's 41 jaar geleden mee begon. Dit is dan ook niet zomaar een aanvulling op zijn pakweg driehonderd auto's tellende collectie. "Dit is echt een liefhebbersauto."

De witte Camaro met oranje strepen en oranje interieur stond jaren in Amerika bij een verzamelaar, maar de crisis dwong de eigenaar er afstand van te doen. In 2010 werd de auto verkocht aan iemand in Denemarken. Anderhalf jaar heeft Boer onderhandeld en toen beide partijen eindelijk bij elkaar kwamen, pakte zijn zoon meteen een trailer om de Camaro daar op te halen. Nu staat-ie te glimmen in de showroom langs de Zuiderzeestraatweg in Wezep.

Volledig scherm Andre Boer met zijn Chevrolet Camaro "Supermooi", zegt Boer als hij naar de auto kijkt. "En heel exclusief." De Camaro is een replica van de pacecar die in 1969 op het circuit van Indianapolis reed. "De echte pacecar krijg je niet, die zetten ze daar meteen in het museum. In 1969 zijn er zo'n 800 replica's gebouwd, voor de grote Chevy-dealers. Alleen zijn er maar acht gemaakt met een big block en airco." En daar heeft Boer er nu dus een van.

41 jaar

Dit specifieke model uit 1969 is voor de Wezeper helemaal bijzonder. Het is 41 jaar geleden dat hij er bij een sloperij in 't Harde verliefd op werd. "Daar stond er een die gebruikt was bij een roofoverval op een juwelier in Zutphen. De auto was klemgereden en in beslag genomen. Ik ben een half jaar bezig geweest om hem los te peuteren."

Boer knapte de musclecar op en liet hem zwart spuiten. Dat kwam hem overigens nog wel eens op opmerkingen van ouderen te staan: "Hoe ik het in mijn kop haalde om in een zwarte auto met witte SS-letters rond te rijden." Die grondlegger van zijn verzameling staat ook nog steeds in Wezep, op een paar meter van de pacecar.

Boer mag dan nog zo'n grote fan zijn van de Indy 500, een echte race woonde hij nooit bij. "Ik ben niet graag tussen grote mensenmassa's, ben meer een einzelgänger. Dus ik zie het net zo lief op tv."