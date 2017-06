Buurvrouw houdt hele Wezepse straat in haar greep

Het is maandag rond het middaguur. De hitte is ook hier, in de lommer van de Prinses Irenelaan in Wezep al goed voelbaar. In de bomen fluiten vogels, in de verte weerklinken de knallen van Defensie. Dan is er ineens geschreeuw. En het slaan van deuren. Gegil. Gerinkel van glas. Een vrouw stormt het woningblok uit dat voorheen van Defensie was. Ze begint wartaal uit te slaan tegen de verslaggever. Over de politie. ,,Ze willen op me schieten." Over een wereldreis die ze wil maken. "Ik wil gewoon drie weken weg." Er is geen touw aan vast te knopen. Dan doet ze haar mond wijd open om te laten zien dat er geen tand meer in haar bovenkaak zit.