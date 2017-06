De 112-fotograaf is er soms eerder dan de politie

Voor de Wezepse 112-fotograaf is het een beeld van de magere bezetting die agenten regelmatig ervaren als ze vol aan de bak moeten, zoals bij een ongeval. Verkerk rijdt vaak naar ongevallen, als fotograaf. ,,Het komt steeds vaker voor dat ik er eerder ben dan agenten. Vooral sinds de politie bureaus is gaan sluiten. Ze moeten nu van verder komen.’’

Het is de klacht - maar vooral de vrees - van twaalf Commissarissen van de Koning in ons land: een politieloos platteland. Alle aandacht gaat naar de grote steden. Onder aanvoering van de Flevolandse CdK Leen Verbeek trekken de twaalf flink van leer in een rapport. De invoering van de Nationale Politie, vijf jaar geleden, heeft desastreuze gevolgen voor met name de politiebezetting in plattelandsgebieden.

Wijkagenten

Als je agenten verdeelt over het land en je houdt daarbij vooral rekening met het aantal inwoners, dan komt het platteland er bekaaid vanaf. ,,Ook de grootte van een gebied is belangrijk’’, vindt Frits Hoekstra, vice-voorzitter van de PvdA in Steenwijkerland.’’ Over de wijkagenten in zijn gemeente is hij vol lof. ,,Maar die ene wagen die ’s nachts in het grote gebied rond rijdt, dat is wel een probleem.’’

Welk raadslid je ook vraagt in deze regio, van Raalte tot Elburg: ze zijn het allemaal eens met Hoekstra. Voor de wijkagenten doorgaans niets dan lof, maar met de capaciteit van de politie is het droevig gesteld. ,,Moet je kijken wat die paar agenten moeten doen’’, zegt Gerard Hilhorst. Hij is fractievoorzitter namens het CDA in Berkelland, een van de tien grootste plattelandsgemeenten van ons land. ,,In mijn ogen zijn er veel te weinig agenten voor dit grote gebied.’’ Het gevolg is dat het lang duurt voordat de politie er is waar ze op dat moment het hardst nodig is. En als criminelen ontdekken dat ze rustig hun gang kunnen gaan op het platteland omdat de handhaving er te wensen over laat… De twaalf CdK’s weten wat er dan gebeurt. ,,Als je als crimineel carrière wil maken, doe je er verstandig aan naar landelijke gebieden te gaan. Daar is nauwelijks politie.’’

Walhalla

,,Dat valt in Dalfsen wel mee’’, vindt Jos Ramaker, fractievoorzitter van Gemeentebelangen. Dat zeggen zijn collega’s ook: van een crimineel walhalla is geen sprake. Ramaker: ,,Maar dat wordt wel sterker als de politie afwezig is. Ik ben zelf inspecteur bij de Voedsel- en Warenautoriteit. Ik weet uit ervaring: als je niet langsgaat bij mensen om te controleren, gaan ze vanzelf dingen ontdekken en uitzoeken. Handhaving is belangrijk.’’

Toch gaat het niet domweg om ‘meer blauw op straat’, stelt de Drontense burgemeester Aat de Jonge. ,,Als je op de noodknop drukt, is er snel heel veel politie. Dan schalen ze snel op. Waar het om gaat is dat de politie bijvoorbeeld meer rechercheurs krijgt. En bijvoorbeeld mensen die verstand hebben van zaken als cybercrime. Want nu blijft er werk liggen omdat er niemand is die het kan oppakken. Dat is zonde.’’

En toch. Een politiebureau dat is gesloten weer opengooien? Zou dat niet heel prettig zijn? ,,Dat kan nodig zijn, ja’’, geeft De Jonge toe. En een beetje meer blauw op straat is toch ook wel fijn, vooral in de nacht. Agenten moeten ’s nachts in plattelandsgebieden vele kilometers maken om arrestanten op te kunnen sluiten. Dat zijn uren waarin ze niet op boeven kunnen jagen. ,,Dan zijn ze wel onderweg, maar eigenlijk op de verkeerde weg.’’

Vakantiepark

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek is ‘relatief tevreden’. ,,Als we een beroep doen op de politie, bijvoorbeeld als een vakantiepark gecontroleerd moet worden, dan zijn ze er. Dan komen ze desnoods uit Zwolle, wat we vroeger niet voor elkaar kregen.’’ Oldebroek is een van de zes gemeentes op de Noord-Veluwe waar de samenwerking met de ‘eigen’ wijkagenten uitstekend is, benadrukt Hoogendoorn. Geen behoefte aan meer blauw op straat dus? ,,Er is bepaald geen overschot aan blauw, voor de duidelijkheid. De politie is een middel, een instrument. Wat je hebt, moet je effectief benutten en inzetten.”